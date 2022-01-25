Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu

Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Gaziantep'te düzenlenen Kısa Kulvar ve Milli Takım Seçme Yüzme yarışlarından derecelerle dönen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme sporcuları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Gaziantep'te düzenlenen Kısa Kulvar ve Milli Takım Seçme Yüzme yarışlarından derecelerle dönen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme sporcuları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Kabakcı; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu siz değerli TOHM sporcularımızın bu başarıları bizleri oldukça mutlu ediyor, gayretli çalışmalarınız neticesinde elde ettiğiniz bu başarıların devam edeceğine ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sizlere desteğimizi her türlü vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu

Kabakcı TOHM sporcuları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Ali İhsan Su, Gaziantep, Kayseri, gençlik, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title