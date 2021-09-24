Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, antrenörler, teknik personel ve sporcular katıldı.

Toplantıda teknik ekip ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Kabakcı, yeni sezonda sporculardan başarılar beklediğini dile getirdi. - KAYSERİ