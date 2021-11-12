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Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Hayallerini Sahneye Taşı" Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi ile buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Hayallerini Sahneye Taşı" Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi ile buluştu.

"Özgürlük" oyunu ile Türkiye ikincisi olan Tiyatro Ekibi ve en iyi kadın oyuncu dalında birinci olan Sema Sılığ ile Sporcu Eğitim Merkezinde buluşan İl Müdürü Kabakcı, gençleri tebrik ederek, sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaret sonrasında açıklamada bulunarak "Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibimizi kutluyorum. Kayseri her alanda kendini öne çıkarmayı başarıyor. Gençlerimizle çalışmalarımızı hızlandırarak daha büyük işler yapacağız. Gençlerimizin, eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilmeleri için kültür, sanat, spor gibi aktivitelerle zaman geçirmeleri bizler için çok önemli. Gençlerimizin bu tür aktivitelerde bulunabilmeleri için bizler her türlü imkanı seferber ediyoruz. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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