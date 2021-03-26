Kabakcı, Snowboard Kursu'nu ziyaret etti
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Kabakcı, Snowboard Kursu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kabakcı, Snowboard Kursu'nu ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Dağı'nda düzenlenen Snowboard Antrenör Kursunu ziyaret etti.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Dağı'nda düzenlenen Snowboard Antrenör Kursunu ziyaret etti.

Kayseri'de kış turizminin ve kayak sporunun önde gelen merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Snowboard Antrenör Kursu düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes Dağı'nda düzenlenen kursa katılarak Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurulu ekibi ile bir araya geldi.

Kabakcı, Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul'ndan düzenlenen kurs ile ilgili bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi ve ziyaretini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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