Kabakcı, SEM sporcuları ile buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabakcı, SEM sporcuları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kabakcı, SEM sporcuları ile buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kayseri'de 5 branşta hizmet veren Sporcu Eğitim Merkezi'nin sporcularıyla kahvaltıda buluşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla sohbet etti. Kahvaltı sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Devletimizin vermiş olduğu geniş imkanlar ile hazırlanarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele eden sporcularımıza inanıyor, elde edecekleri başarılarla bizleri gururlandıracaklar. Ülke sporunun gelişimi sporcularımızın azimli çalışmalarına bağlı, devletimiz milletimiz sporcularımızdan çok şeyler bekliyor. Sporcularımızda bu beklentileri elde edecekleri başarılarla karşılığını verecekler. Hedefimiz 2028 olimpiyatları. Sporcularımıza, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı, SEM sporcuları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title