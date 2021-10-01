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Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Satranç Milli Takımına seçilen sporcularını makamında ağırladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Satranç Milli Takımına seçilen sporcularını makamında ağırladı.

27 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Satranç Milli Takım Seçme müsabakalarına Kayseri'den katılan sporculardan Onur Ege Vurankaya, Şevval Begüm Şener, Duru Aksoy ve İpek Sezer elde ettikleri derecelerle Satranç Milli Takımına seçildiler. Milli Takıma seçilen başarılı Satranç sporcuları Satranç İl Temsilcisi Veysi Arslan ve Aileleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı; sporcuları antrenörlerini ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı

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Haber: Kabakcı, Satranç sporcularını ağırladı - Haberler Spor
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