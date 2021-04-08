Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gaziantep'te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'ye 13 madalya ile dönen sporcuları ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gaziantep'te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'ye 13 madalya ile dönen sporcuları ödüllendirdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan; Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü 6 Altın, 3 gümüş ve 1 Bronz madalya, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ise 1 Altın, 2 Gümüş madalya kazanarak ilimize toplamda 13 madalya ile döndü.

Şampiyon sporcuları İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde ağırlayan İl Müdürü Kabakcı sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. Böylesine önemli Şampiyonalarda elde edilen başarıların kendisini gururlandırdığını dile getiren İl Müdürü Kabakcı sporcular ve antrenörler ile tek tek sohbet ederek tebrik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Görme Engelliler branşına her türlü desteği vereceğini söyleyen Kabakcı, Sporculara başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi
Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi
Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:27:10. #1.16#
title