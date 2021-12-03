Kabakcı, özel sporcularla buluştu

Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yapan engelli sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

İl Müdürü Kabakcı, sporcularla ve aileleriyle sohbet etti ve antrenörleri Safiye Kayabal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sporcuların antrenmanını ziyaret eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada "Dünya Engelliler Gününde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak engel tanımayan tüm kardeşlerimize tüm tesislerde faaliyet programlarıyla ve çeşitli organizasyonlarla günümüzü kutluyoruz. Bizler Kayseri'de engel tanımayan kardeşlerimize tüm imkanlarımızla destek veriyoruz" dedi.

Kabakcı, "Biz yalnızca rehabilitasyon amaçlı değil çocuklarımızın başarılı sporcularımızı da görerek engelleri onlar için kaldırıldığını bilmeleri bu alanlarda sunduğumuz imkanlardan yararlanmaları hem velilerimiz hem de sporcularımızla nezdinde, emek veren değerli antrenörlerimizle birlikte çok güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bizlerde Gençlik ve Spor ailesi olarak engelli kardeşlerimizin tüm alanlarda ki daha imkanlarını genişleterek ve daha fazla imkanlarla ortaya koyacağız. Buradan da başarılı sporcular çıkartacağımıza ve paralimpik dalda sporcular yetiştireceğimize inanıyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ