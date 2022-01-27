Kabakcı, 'Kar Fırtınaları' ile buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabakcı, 'Kar Fırtınaları' ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kabakcı, 'Kar Fırtınaları' ile buluştu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kar Fırtınaları' projesinin minik sporcuları ile bir araya gelerek antrenman öncesi sohbet etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kar Fırtınaları' projesinin minik sporcuları ile bir araya gelerek antrenman öncesi sohbet etti.

Kış Sporlarının Merkezi olan Kayseri'de geleceğin şampiyon kayakçılarını yetiştirmek amacı ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kar Fırtınaları' projesi kapsamında sporcular Erciyes'te çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Kayseri'deki yetenekli sporcular taranıp kayak branşına yönlendiriliyor. Burada uzman antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdüren yetenekli sporcular Sporcu Eğitim Merkezi alt yapılarına kazandırılıyor.

Erciyes Kamp ve Kayak Eğitim Merkezi'de Sporcular ile bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenman öncesi sporculara çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kabakcı, 'Kar Fırtınaları' ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ali İhsan Su, gençlik, Kayseri, kar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title