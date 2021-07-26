Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğü'nde görev yapan personeller ile bayramlaştı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğü'nde görev yapan personeller ile bayramlaştı.

Sporcu Eğitim Merkezinde İl Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kabakcı, personelin Kurban Bayramını kutladı. Kabakcı "Kurban Bayramını idrak ettik. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bayramlarımız müstesna bir gündür. İki yıldır buruk bayram sevinci yaşıyoruz. Çok şükür bu yıl dostlarımızla, sevdiklerimizle buluşarak sevinçlerimizi paylaştık, Bayramımızın insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ederek, hepinizin bayramını kutluyor ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Balotelli Mesut Özil Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:13:28. #1.14#

title