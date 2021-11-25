Kabakcı, Güreş sporcuları ile sohbet etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, güreş sporcuları ile bir araya geldi.

Sporcu Eğitim Merkezi'nde bulunan ve güreş antrenmanı yapan sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabancı, kampla ilgili bilgiler aldı. Kabakcı, sporcularla yaptığı sohbette, antrenörlerden de bilgiler alarak sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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