Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi

Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de hazırlık kampı yapan Görme Engelliler Futbol Milli Takımının antrenmanlarını izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de hazırlık kampı yapan Görme Engelliler Futbol Milli Takımının antrenmanlarını izledi.

2015 Avrupa Şampiyonu olan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de hazırlık kampı yapıyor. Ankara Cup Turnuvası'nın hazırlıklarına ilimiz Argıncık Görme Engelliler Futbol Sahasında devam eden ve 17 görme engelli futbolcudan oluşan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı 11 Hazirana kadar çalışmalarını sürdürecek.

Görme Engelliler Futbol Milli Takımını antrenmanlarda ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Sporculara ve Antrenörlerine başarılar dileyerek tatlı ikramında bulundu. - KAYSERİ

Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi
Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF transfer dönemlerini birer hafta uzattı
TFF transfer dönemlerini birer hafta uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hazal Kaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Cristiano Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:57:00. #1.16#

title