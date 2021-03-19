Kabakcı'dan moral ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19-24 Mart 2021 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının son gününde antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19-24 Mart 2021 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının son gününde antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı, Kayseri'yi temsil edecek 18 sporcunun Çok Amaçlı Spor Salonunda son hazırlıklarını yaptığı antrenmanda moral ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenörlerden hazırlıklarla ilgili bilgi alarak, şampiyonadan sporcuların madalyalarla döneceklerine inandığını belirterek başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı