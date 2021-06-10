Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret

Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Çim Hockey takımını antrenman yaptıkları tesislerde ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Çim Hockey takımını antrenman yaptıkları tesislerde ziyaret etti.

Kabakcı Erkilet Spor Tesislerine yaptığı ziyaretinde oyuncularla sohbet edip tesislerde yaptığı incelemeden sonra, oyunculara katılarak çim hockeyi oynadı. Gerekirse çim hockeyi için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Bugün Erkilet Spor Tesislerimizde çim hockeyci gençlerimizin alt yapıdaki spor kulübümüzün 5S 2. Lig müsabakaları için sürdürdüğü çalışmalarını birlikte izlemeye geldik arkadaşlarımızla. Başta bugün burada çalışan gençler, sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere, özellikle gelişmekte olan çim hockeyinde güzel bir çalışma ortamını ortaya koymaları, gençlerimize çim hockeyi ve salon hockeyi oyunlarının tanıtımında ve çalışmalarında emek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Çim hockey branşını bizler de çok önemsiyoruz. Özellikle gençlerimizin son yıllarda ülkemizde ve ilimizde yaptığı önemli branşlardan biri olmaya başladı. Altyapıda da 2009 doğumlu başta olmak üzere gençlerimiz çok iyi bir şekilde bu branşı yapmaya başladılar. Burada ben antrenörlerimize teşekkür ediyorum çünkü burada büyük gayret ve emekle çalışıyorlar. Güzel de bir ortamımız var, her türlü imkanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak veriyoruz. İnşallah üst liglerde de alt yapının oluşturduğu bu temel çalışmaları taşıyacağız. Bu zemin sentetik suni çim ama gerekirse çim hockeyin zemini olabilecek bir çalışmayı da şehrimize yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha kısa ve daha politan bir zemin olması gerekiyor. Buradan da hedefimiz bu gelişmekte olan branşımızı bir tesise de kavuştururuz diye düşünüyorum. Tekrar emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarıları daim olsun" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabakcı'dan çim hockeyi sporcularına ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:22:25. #1.14#

title