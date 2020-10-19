Kabak Yemeği nasıl yapılır? Kabak yemeği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

Kabak tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz Kabak nasıl yapılır? İşte Kabak tarifi...

Yemek denilince en sevilen lezzetlerin arasında kabak yemeği ilk sırada yer alıyor kabak yemeği hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte kabak yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KABAK YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMLER

• 5 adet orta boy kabak

• 1 adet soğan

• 2 adet yeşil biber

• 2 adet domates

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı salça

• 2 yemek kaşığı pirinç

• Karabiber

• tuz

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Varsa dereotu ve maydanoz

KABAK YEMEĞİ YAPILIŞI

1. Soğan ve biberi yemeklik doğrayıp, yağda hafif sararana kadar kavurun.

2. Domatesleri yemeklik doğrayıp ilave edin.

3. Hafif pişince irice doğradığınız kabakları, 2-3 parçaya böldüğünüz sarımsakları ve yıkanmış pirinci ekleyin.

4. 1 su bardağı kadar su ilave ederek, tuz ve karabiberini de atıp kısık ateşte pirinçler açılana kadar pişirin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• Kabakları çok kalın doğramamalısınız. Aksi halde istenilen lezzete ulaşamayabilirsiniz.

• Yemeğinizin içerisine kıyma ekleyerek kıymalı pirinçli kabak yemeği yapabilirsiniz.

YANINA NE PİŞİRİLİR?

• Kabak yemeğinizin yanına soslu makarna yada fırında makarna yapabilirsiniz.

• Bulgur pilavı da güzel bir seçim olabilir.

• Fırında patateste kabak yemeğinizle güzel olacaktır.

• Tavuk sote yada et sotede deneyebilirsiniz.

• Her ne yemek yaparsanız yapın kabak yemeğinin vazgeçilmezi tabii ki de yoğurttur.

KAÇ KALORİDİR?

•1 porsiyon pirinçli kabak yemeği yaklaşık olarak 200 kaloriye denk gelmektedir.