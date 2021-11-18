Kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Kabak tatlısı malzemeleri nedir? Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sakarya'nın meşhur tatlısı olan kabak tatlısı nasıl yapılır merak ediliyor. Adapazarı kabak tatlısı, coğrafi işaret almış yöresel tatlarımızdan birisi. Sakarya'da bayram günlerine özel olarak hazırlanan kabak tatlısı, Adapazarı'nın büyük ve doyurucu meşhur beyaz kestane kabağı ile yapılır. İşte 18 Kasım Masterchef 2021 kabak tatlısı tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası…

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

2 Kilogram Adapaz a rı kestane kabağı

rı kestane kabağı 250 Gram Ceviz İçi

750 Gram Toz Şeker

5-6 Çay Kaşığı Hindistancevizi

5-6 Çay Kaşığı Çam Fıstığı

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Kabaklar 2-3 cm. kalınlığında 7-8 cm. eninde parçalara ayrılarak kabukları soyulur, yıkandıktan sonra tencereye konur. Bir kat kabak, bir kat şeker yerleştirilir. Bu şekilde bir gece bekletilerek kabağın kendi suyunu salması sağlanır. Saldığı su ile kapağı kapalı olarak kabaklar yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra tencerenin kapağı açık olarak suyu çekinceye kadar kaynatılır. Sıcakken bir tepsiye dizilerek bir süre fırında pişirilir. Soğuyuncaya üzerine ceviz serpilir. (Hindistancevizi, çam fıstığı gibi malzemelerle de süslenebilir.)

PÜF NOKTALARI

• Kabakları dilimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

• Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

• Şerbetinin koyulaşması için pişirirken bir süre kapağı açık bırakılır.

FAYDALARI

• İçerisinde potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içermektedir.

• Vücudu mikroplardan korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

• İçerisinde bol miktarda lif bulunmaktadır.

• A vitamini açısından oldukça zengindir.

• Sahip olduğu beta kroten sayesinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

• Bu tarifimizde aynı reçel yapar gibi kabaklara bir gün önceden şeker döküp, beklettik. Sizin bu kadar zamanınız yoksa kabaklara şeker ekledikten sonra çok az su koyup pişirebilirsiniz.

• Bu haliyle şerbeti bir gece önceden bekletilen tarife göre biraz fazla akışkan oluyor.

• Şerbetin akışkan olmaması için, pişen kabakları içinden alıp şerbeti koyulaşana kadar tekrar pişirebilirsiniz. Lezzeti neredeyse pek değişmiyor.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta porsiyon balkabağı tatlısı yaklaşık olarak 139 kaloriye denk gelmektedir.

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