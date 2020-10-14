Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir?

Tatlı denilince en sevilen lezzetlerin arasında Kabak tatlısı ilk sırada yer alıyor. Kabak tatlısı hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen tatlılar arasında yer almaktadır. İşte Kabak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

• 2 kg balkabağı

• 1,5 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

1. Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

2. Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın.

3. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

4. 2-3 saatya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

5. Geceden bekletilen kabak orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

6. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirin.

7. Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınarak üzerine dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

8. Aynı şekilde fırında pişirerek de güzel bir tat elde edebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

• Kabakları dilimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

• Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

• Şerbetinin koyulaşması için pişirirken bir süre kapağı açık bırakılır.

FAYDALARI

• İçerisinde potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içermektedir.

• Vücudu mikroplardan korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

• İçerisinde bol miktarda lif bulunmaktadır.

• A vitamini açısından oldukça zengindir.

• Sahip olduğu beta kroten sayesinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

• Bu tarifimizde aynı reçel yapar gibi kabaklara bir gün önceden şeker döküp, beklettik. Sizin bu kadar zamanınız yoksa kabaklara şeker ekledikten sonra çok az su koyup pişirebilirsiniz.

• Bu haliyle şerbeti bir gece önceden bekletilen tarife göre biraz fazla akışkan oluyor.

• Şerbetin akışkan olmaması için, pişen kabakları içinden alıp şerbeti koyulaşana kadar tekrar pişirebilirsiniz. Lezzeti neredeyse pek değişmiyor.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta porsiyon balkabağı tatlısı yaklaşık olarak 139 kaloriye denk gelmektedir.