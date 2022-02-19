Kabak için kuzenini öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabak için kuzenini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kabak için kuzenini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, hasat yaptıkları kabak için kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, hasat yaptıkları kabak için kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Harun Çelik (39) ile kuzeni Y.E. (23) hasat yaptıkları kabak için tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.E. üzerinde bulundurduğu bıçakla kuzeni Harun Çelik'i göğsünde yaraladı. Ağır yaralanan Harun Çelik ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çelik, Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra firar eden Y.E.'yi jandarma ekipleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tarsus, Mersin, Hasat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title