Kabadüz'de Modern Mezbahane Yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesinde yapımına başladığı Mezbahane Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerinde incelediği projeye ilişkin çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Önemli bir turizm merkezi olan Çambaşı Yaylası'nda mezbahanenin yapımının sürdüğünü aktaran Tekintaş, "Mezbahanenin tamamlanmasıyla birlikte artık usulüne uygun olarak kesilmiş, damgalanmış, sağlıklı etin halkımıza sunulacağı modern ve hijyenik bir tesise kavuşacağız. İnşallah önümüzdeki yaz döneminde tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekintaş, yaylaya gelen vatandaşlara gerekli tüm kontrollerden geçirilmiş etin bu tesisler aracılığıyla sunulacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fatsa ilçesinde inşa ettiğimiz ve ilin mezbahane merkezi olacak tesis dışında turizm açısından son derece önemli bir bölge olan Çambaşı'na da mezbahane kazandırıyoruz. Aybastı ilçemizde bulunan Perşembe Yaylamıza da büyükbaş ve küçükbaş kesimi yapılabilecek bir mezbaha kazandırmayı planlıyoruz. Bu mezbahalar vasıtasıyla vatandaşlarımıza tüm kontrollerden geçirilmiş, gıda güvenliği sağlanmış et sunacağız."

Bundan sonraki süreçte geçmişteki düzensiz mezbahene görünümünden uzak modern tesislerin hizmete sunulacağını belirten Tekintaş, yeni mezbahanenin hayırlı olmasını diledi.