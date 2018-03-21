Kabadüz'de "Ailede Doğru İletişim" Konferansı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Müftülük tarafından "Toplumda Huzur için Ailede Doğru İletişim" konulu konferans verildi.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İlçe Müftüsü Ahmet Koç açılış konuşması yaptı.

Programda Ordu İl Müftülüğü Vaizi Gençağa Sayan ve Vaiz Alim Yaya tarafından "Toplumda Huzur için Ailede Doğru İletişim" başlıklı konferans verildi. - ORDU