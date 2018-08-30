Kabadüz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Kabadüz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kd. Bçvş. Ercan Baltacı yaptı. Gerçekleşen programda öğrenciler şiirler okudu. Program Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden'in makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

İlçede düzenlenen programa, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU