Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor Samsun'da bulunan eşsiz güzellikteki Kabaceviz Şelaleleri hem göze hem de kalbe hitap ediyor.

Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor

SAMSUN - Samsun'da bulunan eşsiz güzellikteki Kabaceviz Şelaleleri hem göze hem de kalbe hitap ediyor.

Samsun merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri suyun süzülüşü ile doğası ile vatandaşları kendisine hayran bırakıyor. Kabaceviz Şelaleleri Samsun'a 32 km, Çarşamba ilçesine 16 km uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kabaceviz Şelaleleri piknik, dağcılık, trekking yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı durumunda. Fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez mekanı haline gelen Kabaceviz Şelaleleri uzaktan bakıldığında çevresiyle 'kalp şeklinde' görülüyor. Özellikle güneşli havadan bunalan ve şehirden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği şelale kendisine hayran bırakıyor.

Kabaceviz Şelalesi'nin yakın çevresinde oturan mahalle sakini Veli Uzun, "Kabaceviz Şelalemiz doğal bir şelaledir. İnternette reklamı yapıldıktan sonra yoğun ilgi görüyor. İnsanlar doğanın içerisinde, yeşilliğin içerisinde, su seslerinin içerisinde, kuş sesleri içerisinde mangallarını yapıyorlar. Kalabalık olduğu zaman biraz çevre rahatsız edici oluyor. Burası turizme açılmadan önce bizim orası hafta sonları suya girdiğimiz, ırmağa girdiğimiz güzel bir yerdi. Bu sene su seviyesi güzel. Hem kar hem yağmur yağışı eksik olmadı. 2 sene önce damla su soktu. Zaman zaman kuraklıktan etkileniyor ama bu sene çok güzel" dedi.

Kalp şeklindeki haliyle kalplere, doğal güzelliğiyle de gözlere hitap eden şelale konuklarını bekliyor.

Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor
Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor
Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor
Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Son dakika haberleri! 15 yaşındaki Şinası, tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Çağla Altunkaya
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabaceviz Şalalesi hem göze hem kalbe hitap ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:19:27. #1.16#

title