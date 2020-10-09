Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı mı? Kaan Yıldırım ve Hadise kaç yaşında? Hadise ayrılıkla ilgili neler dedi?

İlişkilerinin başından beri çok konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Hadise ayrılıkla ilgili neler dedi? Kaan Yıldırım ve Hadise kaç yaşında?

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin sona erdiği öne sürüldü. Hadise cephesinden anında cevap geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI? HADİSE AYRILIKLA İLGİLİ NE DEDİ?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Hadise aşkında yeni gelişme yaşandı. Yaklaşık 1 yıldır beraber olan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Peki, Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Çok konuşulan olayın ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği ile ayrılık haberini yalanladı. Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşıp "yalan haberleri okudukça ben" notunu paylaştı.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1985 doğumlu Hadise 34 yaşında. 24 Aralık 1986 doğumlu Kaan Yıldırım ise 33 yıl yaşında. İlişkileri başladığı günden itibaren yaşları ön planda tutulan çift bunlara aldırış etmeden hayatlarına devam ediyor. Her fotoğrafın altına Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıoldırım'dan daha büyük durduğu yazılıyor.