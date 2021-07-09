Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşk mı yaşıyor?
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Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşk mı yaşıyor?

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşk mı yaşıyor?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi.

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in dün akşam Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürüldü. Son zamanlarda sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Sürpriz aşkla ilgili Kaan Yıldırım sessizliğini korurken Çağla'nın ise yakınlarına "Kaan arkadaşım" dediği öğrenildi.

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Uzay ve Kuzey adında iki oğlu var. 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile nikah masasına oturan Şıkel, 7 yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında boşanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşk mı yaşıyor? - Haberler Magazin
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