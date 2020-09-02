Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...
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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...

Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor.

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...
02.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:48

Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor.

Geçtiğimiz haftalarda aşka gelen Hadise sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaşmıştı.

Son olarak Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu fotoğrafını 'küçük bir yol' mesajıyla paylaştı.

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Kaynak: Hürriyet

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