Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol... Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor.

Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor. Geçtiğimiz haftalarda aşka gelen Hadise sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaşmıştı. Son olarak Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu fotoğrafını 'küçük bir yol' mesajıyla paylaştı. BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kaynak: Hürriyet