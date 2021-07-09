Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım biyografisi!
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Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım biyografisi!

Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım biyografisi!
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Asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapan Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım mesleği nedir? Kaan Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

Asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapan Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım mesleği nedir? Kaan Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

FİLMOGRAFİSİ

Kayıp

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Kalbim Yangın Yeri

Klavye Delikanlıları

İnsanlık Suçu

Halka

Hekimoğlu

Sinema;

Ümmü Sıbyan:Zifir

Yok Artık!

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Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım biyografisi! - Haberler
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