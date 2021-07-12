Kaan Yıldırım kimdir? Çağla Şikel ile aşk yaşadığı iddia edilen, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz aylarda Hadise'yle ilişkileri noktalanan ve Emre Altuğ'un eşki eşi Çağla Şikel ile magazinde adı aşk dedikodularına karışan Kaan Yıldırım, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hadise'den geçtiğimiz ay ayrılan ve magazindeki iddialara göre Çağla Şikel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, 3 yıl evli kaldıktan sonra 26 Haziran 2019 tarihinde boşanmıştır. Kaan Yıldırım ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncunun Instagram kullanıcı adı ise @kaanyildirim'dır.