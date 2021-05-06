Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı?

Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yıldırım'a Hadise ile ayrılıp ayrılmadıkları soruldu. İşte detaylar...

Hadise, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen skandal yasak aşk iddialarını yalanlamıştı. Kaan Yıldırım da sevgilisine yaptığı paylaşımla destek vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kaan Yıldırım, gazetecilerin yaşanan olaylarla ilgili sorularına sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu, nasıl gidiyor?" sorusu üzerine hızla aracına binerek gözden kayboldu. Kaan Yıldırım'ın bu soruyu yanıtsız bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi. (Hürriyet)

"KİMSE BENİM ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab iddiası hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:29:32. #1.14#

title