Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı?

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yıldırım'a Hadise ile ayrılıp ayrılmadıkları soruldu. İşte detaylar...

Hadise, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen skandal yasak aşk iddialarını yalanlamıştı. Kaan Yıldırım da sevgilisine yaptığı paylaşımla destek vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kaan Yıldırım, gazetecilerin yaşanan olaylarla ilgili sorularına sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu, nasıl gidiyor?" sorusu üzerine hızla aracına binerek gözden kayboldu. Kaan Yıldırım'ın bu soruyu yanıtsız bırakması ayrılık iddialarını güçlendirdi. (Hürriyet)

"KİMSE BENİM ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab iddiası hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin