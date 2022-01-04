Kaan Yıldırım hakkında bomba aşk iddiası!

Hadise ile ayrıldıktan sonra kendini işlerine veren Kaan Yıldırım, aşk orucunu bozdu. Kaan Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Bilan Özcan'ın iddiasına göre; Kaan Yıldırım ve Tuğçe Açıkgöz, 2 aydır birlikte ve aşklarını sadece en yakınları biliyor.

Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz'ün aile dostunun kuzeni.

SOYADI BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Tuğçe'nin, Hadise ile soyadının aynı olması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adam Açıkgöz seviyor" görüşünde birleşti.

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Sol Yanım (Zeynep) (TV Dizisi)

2019 : Leke (Şirin) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe) (TV Filmi)