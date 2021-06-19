Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu
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Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu

Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yıldırım, 'ortak bir kararla ayrıldık' dedi.

Yıldırım, 'ortak bir kararla ayrıldık' dedi.

"Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum, Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler "

Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu
Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu
Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu
Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu

Kaynak: Hürriyet

Bomba iddia: Kaan Yıldırım, yasak aşk iddialarını Ebru Gündeş'le konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldı
Bomba iddia: Kaan Yıldırım, yasak aşk iddialarını Ebru Gündeş'le konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldı
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