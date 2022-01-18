KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ - Haberler
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KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Yalçın için Narlıdere Şehitlik Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın'ın annesi Serpil Özkan, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yalçın'ın köpeği 'Asya' da oradaydı.

Öte yandan Yalçın'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması ve motosiklet kaskı da bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

KAAN, YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cenaze, Güncel, Haber

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