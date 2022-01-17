Kaan, yardım etmek isterken hayatını kaybetmiş (2)

KAAN'IN KÖPEĞİ İLE SAFTA DURDU

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Yalçın için Narlıdere Şehitlik Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın'ın annesi Serpil Özkan, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kaan Yalçın'ın köpeği 'Asya'nın da safta bulunan bir kişinin elinde hemen tabutun arkasında olduğu görüldü. Öte yandan Yalçın'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması ve motosiklet kaskı da bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.