Kaan ve Solmaz Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor!
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Kaan ve Solmaz Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor!

Kaan, Solmaz'ın evine giderek telefonlarını açmamasının nedenini sordu.

Kaan, Solmaz'ın evine giderek telefonlarını açmamasının nedenini sordu. Solmaz ise Kaan'a tavrını sürdürdü ve işe gitti.