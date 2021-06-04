KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ve mermilerle yakalandı
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KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ve mermilerle yakalandı

KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ve mermilerle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya otogarında, KAAN Uygulaması ile X-Ray cihazından geçen bir şahsa ait çantada, ruhsatsız silah ve 8 adet mermi basılı şarjör bulundu.

Antalya otogarında, KAAN Uygulaması ile X-Ray cihazından geçen bir şahsa ait çantada, ruhsatsız silah ve 8 adet mermi basılı şarjör bulundu.

Antalya'da faaliyete geçirilen KAAN Projesi kapsamında KAANTALYA iletişim hattına, "Antalya Büyükşehir Merkez Otogarı giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen E.A. isimli vatandaşa ait çanta X-Ray cihazından geçirildiği esnada silaha benzer bir cisim görüldüğü" bildirilmesi üzerine Otogar Polis Noktası görevlilerince E.A., isimli şahıs çantasında bulunan ruhsatsız silah ve 8 adet mermi basılı şarjör ile yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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