Kaan: "Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerliyor" - BALIKESİR

22.10.2019 22:16

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye ekonomisi, yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen pozitif büyümeye doğru ilerliyor." dedi.

MÜSİAD Balıkesir Şubesince düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kaan, Türkiye'nin maruz kaldığı kur ataklarını hızlı bir şekilde aştığını söyledi.

Kaan, cari açığın bu yılın ocak-temmuz döneminde 1,7 milyar dolara gerilediğini aktararak, "İhracatın ilk 9 ayda 111,4 milyar dolar olmasıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4'e ulaşmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımların yıllık bazda yüzde 22,8 oranında daralmasıyla ekonomimiz ivme kaybetti. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının daha alt seviyelere inmesini bekliyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD olarak yoğun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Kur saldırıları, ekonomimizin yıllık ortalama yüzde 5,7 oranında büyüdüğü başarılı bir dönemde başladı. Türkiye ekonomisi, yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen pozitif büyümeye doğru ilerliyor. Kıymetli dostlar, bu yoğun tempo artık bizim rutinimiz olacak. Daha çok çalışacağız, gece gündüz demeden hedeflerimize ilerleyeceğiz. Yeni dönemde sahanın nabzını tutarak topladığımız tüm verileri, başta üyelerimiz olmak üzere ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA