Kaan Sekban, 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
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Kaan Sekban, 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

13.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:49
Kaan Sekban, 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Bir süredir Kaan Sekban'la Alt Tarafı Bi' Talk Show'un sunuculuğunu üstlenen Kaan Sekban, "Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

Ünlü komedyen Kaan Sekban, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.& ;Sekban'ın özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Sekban'a bir takipçisi, ""Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: Snob Magazin

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