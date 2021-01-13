Kaan Sekban, 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Bir süredir Kaan Sekban'la Alt Tarafı Bi' Talk Show'un sunuculuğunu üstlenen Kaan Sekban, "Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu