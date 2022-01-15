Kaan Kural'dan espora veda!

League of Legends espor turnuvalarının anlatımını gerçekleştiren Kaan Kural, Twitter'dan yaptığı açıklama ile espora veda ettiğini açıkladı.

2015 yılından bu yana kadar League of Legends espor turnuvalarında görev alan Kaan Kural, dün akşam Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi'nin duyurulmasıyla beraber Twitter'dan espora veda ettiğini açıkladı.

"ESPOR MAÇLARINDAN BU SEZON AYRILIYORUM"

Kaan Kural, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederken "2015'den beri büyük keyifle anlattığım @LoLespor maçlarından bu sezon ayrılıyorum." dedi ve açıklamasının devamında bu sözlere yer verdi:

"Daha büyük bir teşekkürü de beni aralarına kabul eden espor izleyicilerine etmeliyim. Yolumuz tekrar kesişene kadar bir süre afk'yım. GGWP"

"GÖRÜŞMEK ÜZERE KINDRED"

Kaan Kural, ayrılık tweetinden hemen sonra attığı bir tweette daha, "6 yıl içinden seçmek zor ama tek bir kare bırakmak istesem sanırım bunun yeri ayrı. Görüşmek üzere sevgili Kindred. Sen de haklısın" sözlerine yer vererek 2018 Yaz Mevsimi 7. Hafta 1. Gün maçından bir kare paylaştı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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