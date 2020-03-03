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Kaan Kigen Özbilen'in Avrupa rekoru tescillendi

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'in Valencia Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle kırdığı Avrupa rekoru onaylandı.

03.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:38
Kaan Kigen Özbilen'in Avrupa rekoru tescillendi

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'in Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle kırdığı rekoru onaylandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği (EA) rutin inceleme ve prosedürleri tamamlayarak, Kaan'ın rekoruna onay verdi.

EA Üst Yöneticisi (CEO) Christian Milz tarafından federasyona gönderilen yazıda, Kaan'ın Avrupa rekoru plaketinin en kısa sürede kendisine teslim edileceği belirtildi.

İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan maratonda Kaan'ın kırdığı rekor, daha önce 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.

Kaynak: AA

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