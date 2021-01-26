Kaan Kavaloğlu: "Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizmi düşünülemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaan Kavaloğlu: "Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizmi düşünülemez"

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:37
Kaan Kavaloğlu:

2020 yılını yüzde 70 zararla kapatan Antalya, 2021'de yüzde yüzlük artış bekliyor. AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "2021 yılında Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemeyecek" dedi. Kavaloğlu tüm artışlara ve beklentilere rağmen ise 2019 yılındaki rakamlara ancak 2023 yılında ulaşılabileceğine dikkat çekti.

2020 yılını yüzde 70 zararla kapatan Antalya, 2021'de yüzde yüzlük artış bekliyor. AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "2021 yılında Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemeyecek" dedi. Kavaloğlu tüm artışlara ve beklentilere rağmen ise 2019 yılındaki rakamlara ancak 2023 yılında ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Geride bıraktığımız 2020 yılında yaşanılan pandemi süreci ile sekteye uğrayan turizm sektörü, aşının uygulamaya geçirilmesi ile eski günlerine dönmeye başlıyor. 2020 yılına kıyasla yeni yılda yüzde yüz artış bekleyen turizmciler, pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık turizm sertifikası ile dünya geneline yakaladığı önemli çıkışa dikkat çekiyor.

"2021'de 2020'ye göre yüzde yüz artış bekliyoruz"

Yeni yılda 2020'ye göre yüzde yüz artış beklediklerini söyleyen AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "2020'de Türkiye özellikle sağlık turizm sertifikası ile birlikte çok öne çıktı ve dünyada ilgi toplayan bir ülke oldu. Özellikle Antalya'ya gelen yaklaşık 3 buçuk milyon turist bunun kanıtı. 2020 için söylüyorum, Rusya, Ukrayna, İngiltere ön plana çıktı. 2020'de özellikle gelememiş olan İskandinav ülkeleri de katılınca 2021'de 2020'ye göre yüzde yüz artış bekliyoruz. Tabi ki bu rakam 2019 rakamlarının çok daha altında kalacak. Türkiye ancak 2019 rakamlarını 2023 yılı gibi ulaşacak. 2021 yılında da Antalyasız, Türkiyesiz bir dünya turizmi düşünülemez. Nisan ayı itibari ile sezonu açıyoruz" dedi. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaan Kavaloğlu: "Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizmi düşünülemez" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:50:40. #1.16#
title