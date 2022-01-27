Kaan Kandemir kimdir? Kaan Kandemir nereli?

Türk genci Kaan Kandemir "The Voice Belgique" adlı ses yarışmasına damga vurdu. Sahneye çıkan genç yarışmacı performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri büyüledi. Kaan Kandemir nereli? Kaan Kandemir kimdir?

KAAN KANDEMİR KİMDİR?

Kaan Kandemir, Belçika'da "The Voice Belgique" adlı yarışmada sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir'in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence verdiler.

Haberler.com - Gündem