Kaan Kançal: Federasyon oyun ortasında kural değiştirdi

18.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:30

"Harcama limitinin yüzde 40'a çıkartılması yönünde bir talebimiz olmadı"

"UEFA ile ilişkilerimiz gayet sağlıklı ilerliyor"

"Amatör branşlarda son 10 yılda 200 milyon dolar zarar ettik""Yeni vergi yasası kulüplere ek mali yükler getiriyor" " Galatasaray artık her önüne geleni imzalayan bir kurum değil"

Özgür KABAN - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Biz bu kulübümüzün için belirlenmiş olan kriterlerin uygun bütçelerimizi çalıştık, stratejilerimizi belirledik. Biz hazırlandık, maçlar başladı ama oyun ortasında kural değişti. Biz bu talimatnameye harfiyen uyduk. İlk yıl ön görülen sapma oranının yüzde 30'dan 40'a çıkarılmasının bizimle hiçbir alakası yok" dedi.Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulübün aralık ayı olağan divan toplantısında kulübün mali durumu ve mali tablolar hakkında açıklamalarda bulundu.Son 10 yılın 79,6 milyon ile tek karını yaptıklarını söyleyen Kançal, "31 Mayıs 2019 tarihinde kapattığımız sezonu geçen yıl ile karşılaştırınca geçen yıl 30,5 milyon kar ederek sezonu kapattık. 1 milyar 87 milyon bir hasılat rekoru kırdık. 30,5 milyonluk kar ile son 10 yılın tek karı. Geçen yılın birinci çeyreği 119,6 zarardan 79,6 milyon bir iyileşme ile kapattık. 79,6'nın içinde 1 ay sporcu ücretlerimiz var çünkü sezon ağustos ayında başlıyor. Son 10 yılın 79,6 ile tek karını yaptık" şeklinde konuştu."HARCAMA LİMİTİNİN YÜZDE 40'A ÇIKARTILMASI YÖNÜNDE BİR TALEBİMİZ OLMADI"Galatasaray'ın 3 kriterinin olduğunu belirten Kaan Kançal, "Bizim 3 tane kriterimiz var, biz buna Galatasaray kriterler diyelim. Sporcu ücretleriyle ilgili yapmış olduğumuz bütçelerde bir bütçe açığımız söz konusu. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız şanssız sonuçlardan dolayı performans primlerimizi bütçelediğimiz rakam kadar elde edemediğimiz için orada da bir bütçe açığımız söz konusu. Bu bütçe açıklarımızı kendi bünyemizde gidermek için gelir artırıcı bir takım tedbirler ile bunları minimize etmeye çalışıyoruz. UEFA kriterlerine başladığımız ilk yıl 50 milyon zarar kriterimiz vardı, 49 milyon açıkladık. İkinci yıl 20 milyon zarar kriterimiz vardı, 14 milyon Euro kar açıkladık. Üçüncü sene yani 31 Mayıs 2020'de tamamlayacağımız sezonla birlikte bizim 10 milyon zarar kriterimiz var. İnşallah zarar etmeden kar ile kapatmak için uğraşıyoruz. UEFA ile ilişkilerimiz gayet sağlıklı şekilde ilerliyor. Üçüncü kriterlerimiz TFF talimatnamesi. TFF kriterleri tüm kulüplerin gelir tablosu ve bilançolarından çok detaylı karmaşık hesaplarla çıkarılan kriterler. Biz bu kulübümüzün için belirlenmiş olan kriterlerin uygun bütçelerimizi çalıştık, stratejilerimizi belirledik. Biz hazırlandık, maçlar başladı ama oyun ortasında kural değişti. Biz bu talimatnameye harfiyen uyduk. İlk yıl ön görülen sapma oranının yüzde 30'dan 40'a çıkarılmasının bizimle hiçbir alakası yok. Bu bizim için değil uymayanlar için yapılan bir uygulamadır. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu kriterler değişken kriterler olabileceğini anlamış olduk" diye konuştu."YENİ VERGİ YASASI KULÜPLERE EK MALİ YÜKLER GETİRİYOR"1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni vergi yasasının kulüplere ek mali yükler getirdiğini belirten Kançal, "Bir oyuncunun cebine net 100 lira girecek bir anlaşma yaptığımızda, bizden çıkan net tutar 117 lira. Sporcu, devlete herhangi bir beyanname vermiyordu. Biz 117 lira brüt üzerinden yüzde 15 stopaja tabiydik. Biz bunu peşin yatırdığımız takdirde 17 lira bizim hesabımıza yatıyordu. Bunu amatör şubeler ve altyapılarda kullanabiliyorduk. Yeni yasada yine sporcunun net 100 lira kazanacağı bir anlaşma yaptığımızda, bizim cebimizden çıkacak brüt tutar 166 lira. Biz yüzde 20 stopaj vereceğiz. Bu, peşin ödememiz kaydıyla bakanlığın bir hesabına yatacak. Bakanlık uygun gördüğü tutarı bize kullandıracak. Galatasaray, eksi nakit akışıyla giden bir kulüp olduğu için vergilerini hiçbir zaman peşin ödemiyordu. 12 aylık taksitler yapıp, onu da ödemekte zorlanıyordu. Biz çok büyük fedakarlık ve zorluklarla eski yasaya göre 117 lirayı amatörlere gelir yaratmak için peşin yatırıyorduk. Bu bizim için zaten başarılması çok zor bir şeydi. Şu anda 117 lirayı yatırmada zorlanırken, 166 lirayı peşin yatırmamız söz konusu değil. 1 Kasım 2019 itibarıyla yapılan tüm sözleşmeler yeni vergi yasasına tabi. Eskileri olduğu gibi devam ediyor. Eski sözleşmelerimiz o yüzden çok kıymetli" ifadelerini kullandı."AMATÖR BRANŞLARDA SON 10 YILDA 200 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİK"Amatör branşların son 10 yılda 200 milyon dolar zarar ettiğini vurgulayan Kançal, "Artık gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Bu bütçeler için gece gündüz çalışıyoruz. Bu rakamlara bizler, profesyoneller, şubeler inanıyor. Bu sayede mali disiplini sağlıyoruz. Galatasaray, en ağır ekonomik krizden geçerken 1 milyar 87 milyon lira gelirle tüm zamanların en yüksek hasılat rekorunu kırdı. Galatasaray'ın kartlarını yeniden dağıtmasının zamanı gelmiştir. Kamu yararına bir kurum olsanız dahi arka arkaya bu kadar ağır zararla yaşamanız mümkün değil. ya bu şubeler ödemelerini yapamayacak, kapanacak ve camia ayağa kalkacak ya da bütçeleri sıfırlanacak ve yine camia ayağa kalkacak. Özümüze, kuruluş ilkelerimize döneceğiz. Ali Sami Yen'in bize emrettiği, altyapıdan sporcu yetiştirme hedefimize kilitleneceğiz. Başarıyı satın almayacağız, üreteceğiz" açıklamalarında bulundu."GALATASARAY ARTIK HER ÖNÜNE GELENİ İMZALAYAN BİR KURUM DEĞİL"Galatasaray'ın artık her önüne geleni imzalayan bir kulüp olmadığını söyleyen Kaan Kançal, "Eğer yapılandırmayı tamamlayabilirsek, Galatasaray'ın kur riski diye bir şeyi kalmıyor. Bir önceki sene 157,7 milyon lira kur farkından zarar etmişiz. Yapılandırmayla bunu sıfırlıyoruz. Yüzde 30 bandında olan kredi faiz giderlerini yüzde 15'e indiriyoruz. Eskiden o kadar paraya ihtiyacımız vardı ki Galatasaray'ın önüne ne gelirse, ne şartla olursa olsun imzalamışız. Galatasaray artık her önüne geleni imzalayan bir kurum değil. Riva ve Florya anlaşması sürecinde yüzde 2'lik bir faiz pazarlığı için anlaşmayı 10 gün imzalamadık. Başkanımız son derece dik bir duruş gösterdi. Neticesinde istediğimizi aldık. Bunun önümüzdeki 5 yılda Galatasaray'a getirdiği kazanç 50 milyon liranın üzerinde bir tutar. Galatasaray artık böyle bir duruş sergilemek zorunda. Artık Galatasaray, 'Bana para ver de ne şartla olursa olsun.' diyen bir kulüp değildir" dedi.

