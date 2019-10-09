09.10.2019 20:00

- Kaan Kançal: "Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, örnek almak için kullanın"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, son dönemde sarı-kırmızılı takıma karşı bir tutum sergilendiğini ifade ederek, "Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, izleyip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Kançal, Galatasaray ekim ayı olağan divan toplantısında son dönemde alınan cezalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda sarı-kırmızılıları örnek almak yerine karşı bir tutum sergilendiğini söyleyen Kançal, "En önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Örneğin hocamıza verilen cezalar. Verilen cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildi. Unutmayın ki bir kişiye verdiğiniz haksız ceza 30 milyon Galatasaray taraftarına, her birimize yapılmış haksızlıktır. Biz bu noktada kurullara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tip açıklamaları yaparken ciddi kurumlara yakışır şekilde, kulübümüzün özel değerlerine ve hassasiyetlerine dikkat ederek hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Geçen sezon cezalar havalarda uçuşurken, başkanımız 150 gün ceza almışken, Fatih Terim 10 maç ceza almışken, sizin deyiminizle ligin ilk yarısını santrforsuz oynamışken nasıl 3 kupa aldığımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Henüz kapattığımız transfer sezonunda bir oyuncu maliyetinde içinde dünya yıldızlarının da olduğu 13 tane futbolcuyu transfer ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır ekonomik krizden geçerken nasıl kar ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, izleyip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA