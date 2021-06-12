Kaan Kançal: "Borç 2 milyar 162 milyon TL"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaan Kançal: "Borç 2 milyar 162 milyon TL"

Kaan Kançal: 'Borç 2 milyar 162 milyon TL'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yaptı. Kulübün mali yapısının korona virüs salgınından etkilendiğini belirten Kançal, buna rağmen Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nde mali disiplini sağladıklarını söyledi. Toplam borçla ilgili konuşan Kaan Kançal, "Galatasaray'ımızın31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı,2 milyar 162 milyon TL. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor" şeklinde konuştu.

"Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur"

Türkiye Bankalar Birliği ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kançal, "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon TL yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon TL faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon TL ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon TL'yi 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'deyapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık TL kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce TL tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı ödemeseydik bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon TL'ydi. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü
Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü
G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
G.Saray hesabından yapılan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Sedat Peker Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Metin Uca Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaan Kançal: "Borç 2 milyar 162 milyon TL" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 17:17:01. #1.13#

title