Kaan Hacıbaltalı: Tüm sorumluluk benim
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Kaan Hacıbaltalı: Tüm sorumluluk benim

12.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:40
Kaan Hacıbaltalı: Tüm sorumluluk benim

riderlol0 FastPay Wildcats karşılaşması sonrası paylaşımda bulundu.

2021 Kış mevsimi Akademi Ligi'nin 8 Papara SuperMassive Akademi - FastPay Wildcats Akademi karşı karşıya geldi. FastPay Wildcats'ın karşılaşmaya Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımı oyuncularından Serin ve StarScreen ile çıkması üzerine, karşılaşma sonunda Papara SuperMassive akademi takımı oyuncuları kendi twitter hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundular. Ayrıca Papara SuperMassive akademi takımı koçu Kaan "Rider" Hacıbaltalı Twitter hesabından bu durum ile ilgili açıklama yaptı.

Kaan Hacıbaltalı yaptığı paylaşımda; "Geçen sene insanlara ne hissettirdiğimizi anladım. Karar Soner veya Tolga ile alakalı değil ona eminim. Daha iyi bir pozisyonda olmalıydık. Tüm sorumluluk benim. Oyuncularımın hayal kırıklığı yaşamasına izin vermemeliydim. Kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." 

Papara SuperMassive Akademi orta koridor oyuncusu Burak "Rhemio" Kamışoğlu ise yaptığı paylaşımda;

Papara SuperMassive Akademi orman oyuncusu "Doğukan "113" Balcı yaptığı paylaşımda;

Kaynak: Playerbros

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