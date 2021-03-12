Kaan Hacıbaltalı: Tüm sorumluluk benim

2021 Kış mevsimi Akademi Ligi'nin 8 Papara SuperMassive Akademi - FastPay Wildcats Akademi karşı karşıya geldi. FastPay Wildcats'ın karşılaşmaya Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımı oyuncularından Serin ve StarScreen ile çıkması üzerine, karşılaşma sonunda Papara SuperMassive akademi takımı oyuncuları kendi twitter hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundular. Ayrıca Papara SuperMassive akademi takımı koçu Kaan "Rider" Hacıbaltalı Twitter hesabından bu durum ile ilgili açıklama yaptı.

Kaan Hacıbaltalı yaptığı paylaşımda; "Geçen sene insanlara ne hissettirdiğimizi anladım. Karar Soner veya Tolga ile alakalı değil ona eminim. Daha iyi bir pozisyonda olmalıydık. Tüm sorumluluk benim. Oyuncularımın hayal kırıklığı yaşamasına izin vermemeliydim. Kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Papara SuperMassive Akademi orta koridor oyuncusu Burak "Rhemio" Kamışoğlu ise yaptığı paylaşımda;

Papara SuperMassive Akademi orman oyuncusu "Doğukan "113" Balcı yaptığı paylaşımda;

Kaynak: Playerbros