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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf alt lige düştü

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Bundes Liga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, ligin son haftasında Union Berlin'e 3-0 mağlup olarak bir alt lige düştü.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf alt lige düştü
27.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:51

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Bundes Liga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, ligin son haftasında Union Berlin'e 3-0 mağlup olarak bir alt lige düştü.

Bundes Liga'da 2019 - 2020 sezonu bugün oynanan 34. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Ligi Bayern Münih şampiyon tamamlarken, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf ise bir alt lige düştü. Son haftada Union Berlin deplasmanında 3-0'lık mağlubiyet alan Fortuna Düsseldorf, ligi 30 puanla 17. sırada bitirdi. Müsabakada Kenan Karaman, 74. dakikada Zimmer'in yerine oyuna dahil oldu.

Bundes Liga'da Fortuna Düsseldorf ile birlikte Werder Bremen ve Paderborn takımları da bir alt lige düşen takımlar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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