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Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı Açıklaması

Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımdan ayrıldığını ve İtalya'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı Açıklaması
01.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:08

Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımdan ayrıldığını ve İtalya'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) düşen Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol atmıştı.

Türk ekiplerinin yanı sıra İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo'nun milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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