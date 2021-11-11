A Milli Futbol Takımı'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Kaan Ayhan, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesinde konuştu. 2 maçta da baskıyı artırmaları gerektiğini söyleyen Kaan Ayhan, "2 maçtan 6 puanla ayrılmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son 2 maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da bugün yapılan antrenman öncesinde Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya Kupası'na katılmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Kaan Ayhan, "Bu yolda önemli bir adım atmak istiyoruz. 2 maç sonunda 6 puanın şart olduğunu biliyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar başarılı olacağız" dedi. Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir özgüven kaybı yaşadıklarını söyleyen Kaan, "Stefan Kuntz ile bir süredir birlikte çalışıyoruz. Henüz çok derinlere giremedik, detayları çalışamadık ama Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bir özgüven kaybı oldu. Bizi bunun etkilememesi lazım. En önemlisinin maçlarda aldığımız skorlar olduğunu düşünüyorum. Cebelitarık ile oynadığımız ilk maçta biraz şanssızlık da olmuştu. Kaçan penaltıyla kendi oyunumuzun zorlaştığını düşünüyorum. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Bir sonraki maçımız da Karadağ ile olacak. Ama bu hafta sonu, Cebelitarık maçından 3 puanla ayrılarak o maça gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz baskıyı artırmak"

Maçlarda sahada yüzde 100'ünü vermek için sahada olduğunu sözlerine ekleyen Kaan, "O yüzden en önemlisi rakibin ismi veya büyüklüğü değil. Baskıyı artırarak 3 puan almamız gerekiyor ve mümkün olduğunda gol atmamız şart. Sadece kendi performansınız değil ama baskıyı artırmak için kendimize bakmamız lazım. Bu maçlardan 6 puanla ayrılmalıyız. Hedefimiz baskıyı artırmak olacak" dedi. Kaan, son olarak Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak, "Bir yandan mutsuzluk var o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum o yüzden mutsuzdum. Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum umarım bu durum değişir. Hayırlısı neyse o olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından takım arkadaşı Taylan Antalyalı, doğum günü olan Kaan Ayhan'a tüm takım adına hediyesini takdim etti ve doğum gününü kutladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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