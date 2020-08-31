Kaan Altınok kimdir? S. Kaan Altınok nereli, kaç yaşında? Kaan Altınok adlı kişi, Hemşire Büşra isimli Twitter kullanıcısına sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Büşra hemşire olayı nedir sorusu gündeme geldi. Peki, Kaan S. Altınok kimdir?

Hemşire Büşra adlı genç kadın, Twitter'dan Ankara Byükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istedi ve Başkan Yavaş, Büşre hemşire ve diğer hastane personellerine aşure gönderdi. Mansur Yavaş'ın söz konusu paylaşımı sonrası Kaan Altınok isimli şahıs, sosyal medyada tepki çeken yorumda bulundu. İşte, detaylar...

KAAN ALTINOK KİMDİR?

Twitter'da Hemşire Büşra adlı genç kadına tehditvari sözlerin yer aldığı yaplaşımı yapan kullanıcı. Ankara Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı bilinen Büşra hemşire, sosyal medya aracılığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemiş ve bunun üzerine Yavaş'ta isteği geri çevirmeyerek hastane çalışanının tamamına aşure göndermişti.

Hastaneye iletilen aşureler ile ilgili paylaşımda bulunan Mansur Yavaş'ın hemen ardından Kaan Altınok adlı kişi de uygun olmayan bir yorum yaparak, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Samsun Ladik'te yaşadığı bilinen Altınok: ''Sevgili kızın Büşra'yı hoplatacağız yakında. Bu kadının iş akdini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.'' ifadelerini kullanmıştı.