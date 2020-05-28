KAA?'ın ilk teklisi "Hurts" klibi ile tüm dijital platformlarda yayında! Sektöre emin adımlarla giriş yapan Kaan'ın ilk teklisi "Hurts", klibi ile tüm dijital platformlarda yayında!

Farklı rengi ve tarzı ile ilgileri üzerine toplamayı başaran sanatçının aranjörlüğünü Alperen Gören üstlendi.

Önce ulusal çapta, daha sonra ise global olarak müziğini duyurmak isteyen Kaan, bir araya getirdiği ekip ile M. Music Co. (MMC Müzik Yapım) etiketiyle yayınlanan parçanın prodüksiyonunun tamamını kurum içi yaptıklarının ve benzer içgüdülere sahip sanatçıları M. Topluluğu altında birleştirerek destek olmak istediklerinin altını çizdi!

Exeter Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 5 sene kadar global bir firmayla çalışan Kaan kariyerine devam etmek üzere Orta Doğuya taşındı. Bu dönemde istifa kararı aldı ve sonrasında Haliç Üniversitesi Opera ve Konser Şarkıcılığı bölümünü başarıyla tamamladı.

"Müzik hepimizden daha büyük" diyerek kendini ifade eden sanatçı her parçasıyla beraber sosyal bir mesaj bırakmak istediğini ve kendine ait besteler ve cover'lar ile kariyerine devam edeceğini belirtti...

Kaynak: Bültenler