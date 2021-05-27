K7AÜ 14 yaşında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (K7AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (K7AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun, mesajında, sağlık, teknolojik temelli küresel ölçekte hızlı gelişim ve değişimlerin olduğu bu dönemde ön görülü ve bilimsel yaklaşımlarla hareket eden K7AÜ'nün 14 yaşına girdiğini belirtti.

Bilimsel faaliyetler doğrultusunda kapsayıcı ve girişimci bir yaklaşımla toplumun gelişimine katkı sağlamak ve geleceğine yön verebilmek adına bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratmayı hedeflediklerini aktaran Karacoşkun, şunları kaydetti:

"8 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve araştırma merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve bilimsel faaliyetler doğrultusunda kapsayıcı ve girişimci bir yaklaşımla toplumun gelişimine katkı sağlamak ve geleceğine yön verebilmek adına bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratmayı hedefliyor ve bu bağlamda geleceğe ümitle bakıyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız ve üyelerine, tüm siyasetçilerimize, milletvekili ve belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, hayırsever iş adamlarımıza yoğun emek, özveri ve gayretli çalışmalarıyla üniversitemize katkı sağlayan akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize, şehrimizin güzel gönüllü insanlarına teşekkür ediyor ve çalışmalarımızın aile bütünlüğü içerisinde devam etmesini dileyerek kuruluşumuzun 14. yılını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz